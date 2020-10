Modelo desaparecida há um ano em Nova Iorque encontrada em favela no Rio de Janeiro

Uma modelo brasileira, que tinha desaparecido há um ano, quando estava em Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi encontrada, esta terça-feira, numa favela no Rio de Janeiro.

Eloísa Pinto Fontes, de 26 anos, que fez vários trabalhos para conceituadas revistas e marcas internacionais, como a Dolce&Gabanna, tinha desaparecido quando estava nos Estados Unidos. Agora, foi encontrada, um ano depois, no interior de uma favela, no sul do Rio de Janeiro, e teve de receber cuidados médicos.

De acordo com o site G1, que cita as autoridades, a modelo estava desorientada e foi transportada para o Instituto Philippe Pinel – um hospital psiquiátrico - onde está a ser acompanhada por uma equipa médica.

A mãe e um casal de amigos da modelo já foram localizados e informados do sucedido.

Em junho do ano passado, a modelo já tinha desaparecido em Nova Iorque, onde morava por motivos profissionais, mas foi encontrada cinco dias depois, desorientada, nas ruas de uma cidade próxima. Agora, a modelo era procurada há um ano pela família, não se sabendo pormenores do seu segundo desaparecimento ou do seu regresso ao Brasil.