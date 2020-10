Ventura ao lado de Le Pen em Paris

Líderes do Chega e da Reunião Nacional encontraram-se esta quinta-feira.

O candidato às presidenciais e líder do Chega, André Ventura, reuniu-se, esta quinta-feira, em Paris, com Marine Le Pen, presidente do partido de extrema-direita francês Reunião Nacional.

Ao jornal i, André Ventura adiantou que o encontro, que decorreu na Assembleia Nacional Francesa, serviu para definir uma estratégia de colaboração eleitoral e política.

Recorde-se que Ventura já tinha angariado o apoio de Matteo Salvini, líder da Liga Norte, partido político de extrema-direita em Itália. O líder do Chega avançou que ia também convidar Marine Le Pen para estar ao seu lado durante a campanha presidencial.

Durante a II Convenção Nacional do Chega, em Évora, Le Pen, que disputou a segunda volta das presidenciais francesas de 2017 com Emmanuel Macron, enviou uma mensagem de apoio a Ventura, considerando-o “um grande líder político”, que conduzirá o Chega “à vitória”.