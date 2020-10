Casamento em Azeitão dá origem a surto com 27 infetados, entre os quais a noiva

A proprietária do espaço onde decorreu a festa garantiu que todas as regras foram cumpridas.

Um casamento em Azeitão, Setúbal, com 102 convidados deu origem a um surto de covid-19 com 27 infetados, segundo informações da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Destes, há três pessoas internadas: duas no hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e outra no hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O casamento aconteceu no dia 19 de setembro e a proprietária do espaço onde decorreu a boda garantiu à TSF que todas as regras foram cumpridas e que o espaço, com capacidade para 300 pessoas, acolheu 102 convidados.

Entre os infetados está a noive e o pai do noivo, que segundo a mesma fonte, sentiu os primeiros sintomas quatro dias depois do matrimónio. O resultado do noivo deu negativo.