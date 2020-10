Anthony Lopes testa positivo à covid-19 e é dispensado da seleção nacional

O guarda-redes português Anthony Lopes testou positivo para a covid-19 esta quinta-feira à noite e foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, anunciou, esta sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a FPF, os restantes convocados, bem como a equipa técnica e staff, deram negativo na despistagem do novo coronavírus. Jogadores, treinadores, staff realizam esta sexta-feira de manhã uma nova sessão de testes.

O treino da equipa das quinas está agendado para as 17h00, na Cidade do Futebol. Portugal defronta a França, em jogo da Liga das Nações, no domingo, às 19h45, no Stade de France, em Saint-Denis, Paris.

Recorde-se que também José Fonte abandonou a seleção nacional no início da semana, depois de testar positivo para a covid-19.