Homem disparou contra outro em esplanada. Vítima ficou sem perna

Agressor e vítima tinham conflitos "relacionados com atividades criminosas".

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 37 anos, por fortes indícios da prática de crimes de ofensa à integridade física grave qualificada e detenção e uso de arma proibida, no concelho de Cascais.

Em comunicado, a PJ explica que os factos ocorreram no passado dia 7 de setembro, na esplanada de um estabelecimento comercial. A vítima, um homem, de 43 anos, foi abordada, de modo violento, pelo agressor, que a confrontou fisicamente na via pública, “num contexto de conflitos preexistentes entre ambos, relacionados com atividades criminosas”.

“Na sequência da refrega, o autor ausentou-se temporariamente do local, regressando em momento posterior e alvejando, então, a vítima a muito curta distância, com um disparo de espingarda caçadeira, o qual originou lesões traumáticas e vasculares graves que determinaram a amputação do membro inferior atingido da vítima”, acrescenta a autoridade.

Após o cometimento do delito, o agressor colocou-se em fuga, para parte incerta, vindo a ser localizado, identificado e capturado nos últimos dias.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.