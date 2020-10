Deputada quer que luto por animais justifique faltas no trabalho

“Os animais de companhia estão cada vez mais próximos, muitos deles passando a viver nas nossas casas juntamente com as nossas famílias”, justifica Cristina Rodrigues.

A ex-deputada do PAN Cristina Rodrigues quer alterar o Código do Trabalho, no que respeita a animais de companhia.

A deputada, atualmente no Parlamento como não inscrita, quer que a morte de animais de companhia passe a ser motivo lícito de justificação de faltas ao trabalho dos donos, como acontece com o luto após o óbito de familiares diretos, já previsto pela legislação.

"A legislação portuguesa não reconhece ao proprietário de animal de companhia o direito a faltar ao trabalho por motivo de falecimento deste. No entanto, sabemos que a perceção da sociedade em relação aos animais é hoje bastante diferente daquela que era no passado. Os animais de companhia estão cada vez mais próximos, muitos deles passando a viver nas nossas casas juntamente com as nossas famílias”, lê-se no projeto de lei, apresentado por Cristina Rodrigues.

“O tratamento dispensado aos animais de estimação nunca foi tão humanizado como nos dias de hoje. As pessoas atribuem-lhes cada vez mais sentimentos e características dos seres humanos", refere ainda a deputada, citando um estudo da GfK Track.2Pets.