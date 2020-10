Bruno Varela substitui Anthony Lopes na seleção portuguesa

O guarda-redes Bruno Varela, jogador do Vitória de Guimarães, foi, esta sexta-feira, chamado para substituir Anthony Lopes, na seleção portuguesa de futebol, depois de este ter testado positivo ao novo coronavírus, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O internacional português, de 25 anos, fará o teste de despistagem do SARS-Cov-2 antes de se juntar à comitiva nacional", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial do orgão desportivo.

Recorde-se que o primeiro caso de covid-19 na equipa das quinas foi José Fontes, que foi substituído, esta terça-feira, por Domingos Duarte. Após o primeiro caso, foram realizados testes de despiste aos restantes convocados, bem como à equipa técnica e ao staff. Apenas o guarda-redes Anthony Lopes testou positivo ao novo vírus.

Devido ao aparecimento deste novo caso, esta sexta-feira, o treino da tarde foi adiado e a viagem para França, onde vai decorrer o próximo jogo da seleção portuguesa, este domingo, só vai ocorrer amanhã.

Irão ser efetuados novamente testes de despiste para garantir a segurança dos jogadores e impedir a propagação da doença, segundo a FPF.