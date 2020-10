Mãe escondeu bebé durante cinco meses em armário para que morresse à fome

Uma bebé, com pouco mais de 5 meses, foi encontrada dentro do guarda-roupa da mãe, que a escondeu ali à espera que a menina acabasse por morrer de fome, em Karpinsk, na Rússia.

A criança, segundo a imprensa russa, só foi sobrevivendo porque o irmão, de 13 anos, lhe dava restos de comida e água, às escondidas da mãe.

A bebé só foi descoberta, dentro de um saco de desporto colocado no armário da mãe, depois de na festa do 13º aniversário do irmão alguém ter ouvido a bebé a chorar.

As autoridades foram alertadas e a bebé foi transportada de helicóptero para o hospital, onde continua nos cuidados intensivos.

A mãe, que terá dado à luz em abril e o caso está ser investigado pelas autoridades policiais russas. A mulher, de 37 anos, arrisca uma pena de prisão de até sete anos se for acusada de tortura.