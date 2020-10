Membro da família real inglesa cumpre período de quarentena

Um membro da família real inglesa já testou positivo ao novo coronavírus: O príncipe Carlos, filho da Rainha Isabel II, foi infetado no início do aparecimento do novo vírus no Reino Unido, mas já testou negativo à doença.

O palácio de Buckingham anunciou, esta sexta-feira, que a condessa de Wessex, Sofia Helena Rhys-Jones, está a cumprir um período de quarentena depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus, através de um comunicado citado pela BBC.

"Embora não tenha sintomas, a condessa está a seguir as deliberações das autoridades de saúde inglesas para os contactos próximos com infetados com covid-19", pode ler-se na nota.

Recorde-se que um membro da família real inglesa já testou positivo ao novo coronavírus: O príncipe Carlos, filho da Rainha Isabel II, foi infetado no início do aparecimento do novo vírus no Reino Unido, mas já testou negativo à doença.