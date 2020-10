Ator brasileiro Cecil Thiré morre aos 77 anos

Morreu o ator brasileiro Cecil Thiré, esta sexta-feira, aos 77 anos, no Rio de Janeiro. O artista lutava há anos contra a doença de Parkinson. De acordo com os familiares, Thiré morreu de causas naturais.

O ator participou em várias telenovelas da Globo como a 'Roda de Fogo', 'A Próxima Vítima' e 'Top Model'. Começou a carreira em frente às câmaras bastante cedo, aos nove anos, com um pequeno papel no filme "Tico-tico no Fubá", protagonizado pela mãe, Tônia Carrero, uma atriz também bastante conhecida pelo público, que morreu no ano de 2018.