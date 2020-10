Número de mortes em surto nos lares da Misericórdia de Bragança sobe para seis

O número de óbitos nos lares da Santa Casa da Misericórdia de Bragança subiu para seis. Esta sexta-feira a instituição já tinha anunciado, ao início da tarde, a quinta morte relacionada com o surto. Agora, a instituição anunciou que se registou a morte de mais uma idosa que testou positivo à covid-19 esta tarde.

A segunda morte do dia de hoje trata-se de uma mulher de 94 anos. Esta sexta-feira foi ainda marcada pelos resultados finais dos testes de despiste à covid-19 a utentes e trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Bragança.

Recorde-se que 132 pessoas relacionadas com a instituição testaram positivo ao novo coronavírus, dos quais 102 são idosos.

Até ao momento, as vítimas mortais do surto são 6 mulheres, utentes do lar, com idades compreendidas entre os 78 e os 95 anos. Existem ainda oito pessoas internadas no hospital de Bragança.

Desde o início da pandemia, o distrito de Bragança regista um total de mais de 900 casos de infeção e 36 mortes.