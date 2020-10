Explosão de botija de gás em armazém em Rio Tinto provoca dois feridos

Ambas as vítimas eram funcionárias do armazém.

Uma explosão de uma botija de gás num armazém, em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, provocou dois feridos, esta sexta-feira.

O alerta para o incidente foi registado às 16h00. De acordo com declarações de uma fonte da PSP do Porto, ambos os feridos, funcionários do armazém, foram conduzidos pelo INEM ao Hospital de São João, no entanto, a gravidade dos ferimentos não é de conhecimento público.

Uma fonte dos Bombeiros de Areosa/Rio Tinto disse ainda que a explosão provocou "um pequeno foco de incêndio" mas que este foi prontamente resolvido.