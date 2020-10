Número de estudantes infetados na Universidade do Porto sobe para 79

O número de estudantes de Erasmus da Universidade do Porto infetados com covid-19 subiu para 79, revelou esta sexta-feira a instituição, através de uma nota enviada à Lusa. Esta sexta-feira foram detetados mais 38 infeções do novo coronavírus distribuídos "por várias faculdades e vários cursos".

Ainda não foram detetados casos "dentro das instalações" o que "reforça a convicção das autoridades de saúde de que o contágio ter-se-á dado fora do contexto de aulas ou de outras atividades no interior da universidade", afirma a Universidade no mesmo comunicado.