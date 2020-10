Já 129 estabelecimentos escolares registaram surtos do novo coronavírus: Veja a lista atualizada

A Fenprof revelou ainda que reiterou, esta sexta-feira, junto do Ministério da Educação, o pedido da lista de estabelecimentos em que já houve ou existem casos de covid-19 identificados pelo Governo e quais os procedimentos adotados em cada um deles.

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) atualizou a lista dos estabelecimentos de ensino onde foram registados surtos do novo coronavírus: No total, 129 escolas confirmaram a existência de casos de covid-19. A lista da Fenprof contraria assim as afirmações da DGS que afirmou, esta quarta-feira, que existiam apenas 23 surtos ativos em escolas de todo o país.

Durante a manhã desta sexta-feira, a Fenprof divulgou o nome de 122 escolas públicas e privadas onde existiam ou tinham existido casos de covid-19. Na sequência da divulgação do documento, “houve diversos contactos estabelecidos com a Fenprof que levam à sua atualização, somando agora 140 estabelecimentos”, refere a federação em comunicado enviado para as redações.

Alguns estabelecimentos também foram retirados da lista inicial visto os alunos não terem sido infetados na escola. Em causa estava o Agrupamento de Escolas (AE) Monte da Ola, em Viana do Castelo, e o AE de Santa Maria Maior, que conta com alunos de quarentena, mas por infeção em familiares, explica a Fenprof.

Outros também foram retirados visto terem ocorrido no ano de 2019 e a lista referir-se apenas aos casos do ano de 2020. Também a Escola Secundária Jaime Cortesão, em Coimbra, e a Fundação António Aleixo, em Quarteira,

O sindicato revelou ainda que reiterou, esta sexta-feira, junto do Ministério da Educação, o pedido da lista de estabelecimentos em que já houve ou existem casos de covid-19 identificados pelo Governo e quais os procedimentos adotados em cada um deles. “O Ministério da Educação terá dez dias para disponibilizar a informação requerida. Caso esta continue a ser sonegada, esgotado o prazo legalmente estabelecido, a FENPROF recorrerá aos tribunais”, informa.

Veja aqui a lista completa:

BRAGANÇA:

AE Emídio Garcia

VILA REAL:

AE Diogo Cão (EB do Prado, Ferreiros)

VALENÇA:

AE Muralhas do Minho

MONÇÃO:

AE de Monção

Ponte de Lima:

AE António Feijó

Viana do Castelo:

AE de Paredes de Coura;

AE de Monserrate

BRAGA:

AE D. Maria II;

EB1 de São Mamede;

Colégio Luso Internacional de Braga;

EB de Lamaçães;

EB de Tenões

EB 2,3 de Ribeira do Neiva

JI Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva

FAMALICÃO:

EB de Gavião

GUIMARÃES:

Escola Secundária Francisco de Holanda;

EB 2.3 Egas Moniz;

EB 2.3 Caldas das Taipas

BARCELOS:

EB 2.3 Abel Varzim;

Centro Infantil de Barcelos

FELGUEIRAS:

Centro Escolar da Lixa;

Escola Secundária da Lixa

Paços de Ferreira

ES Paços de Ferreira

Escola Básica e Secundária de Freamunde

LOUSADA:

Centro Escolar de Lustosa;

EB 2.3/S de Lustosa;

Escola Secundária de Lousada

LOUROSA:

JI de Fonte Seca;

EB1 de Fonte Seca

Marco de Canavezes:

Jardim de Infância de Alpendurada

SANTO TIRSO:

AE D. Dinis

PÓVOA DE VARZIM:

Centro Social Bonitos de Amorim;

Colégio de Amorim

VILA DO CONDE:

AE Frei João;

AE D​. Afonso Sanches

PORTO:

Colégio Eurythmia;

Liceu Francês;

Colégio de Nossa Senhora do Rosário;

Escola Secundária Clara de Resende;

Escola Secundária Carolina Michaellis;

Escola Secundária Garcia da Orta;

Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves (Valadares)

VILA NOVA DE GAIA:

EB 2.3 Teixeira Lopes;

AE de Canelas;

AE da Madalena (EB Marmoiral);

EB Dr. Costa Matos

VIZELA:

EB de Caldas de Vizela

MATOSINHOS:

Escola Secundária da Senhora da Hora;

Escola Secundária da Boa Nova

VALONGO:

AE Vallis Longus;

Escola do Calvário

GONDOMAR:

Colégio Paulo VI

ESPINHO:

JI da EB1 n.º 3

AVEIRO:

EB 2.3 Rio Novo do Príncipe (Cacia)

Vale de Cambra

AE de Búzio

PENEDONO:

EB 2.3 de Penedono

CINFÃES:

EB 2.3 de Cinfães

VISEU:

Escola Secundária de Viriato

EB 2.3 Infante D. Henrique

Centro de Apoio a Deficientes de Santo Estêvão

VILA NOVA DE PAIVA:

AE de Vila Nova de Paiva;

JI de Vila Cova à Coelheira

GUARDA:

Escola Secundária Afonso de Albuquerque

ALMEIDA:

AE de Almeida

SEIA:

AE de Guilherme Correia de Carvalho

Aguiar da Beira:

AE de Aguiar da Beira

BELMONTE:

EB Pedro Álvares Cabral

COVILHÃ:

Escola Secundária Frei Heitor Pinto;

Escola Secundária Campos Melo

CASTELO BRANCO:

Escola Secundária Nun’Álvares

FUNDÃO:

Escola Secundária do Fundão

COIMBRA:

EB1 Solum Sul;

Escola Secundária da Quinta das Flores;

Centro de Bem-Estar Infantil do Movimento de Casais de Santa Maria;

AE Rainha Santa Isabel (EB1 de Sargento-Mor);

Escola Secundária Avelar Brotero

CANTANHEDE:

EB 2.3 de Cantanhede

LOUSÃ:

EB2 da Lousã

LEIRIA:

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira;

EB2.3 D. Dinis;

Escola Profissional de Leira

SANTARÉM:

AE Ginestal Machado;

AE Alexandre Herculano;

JI de Gançaria

Entroncamento:

JI da Zona Verde;

Escola Secundária do Entroncamento

TOMAR:

Escola Secundária Jácome Ratton

TORRES NOVAS:

EB1 de Santa Maria

OURÉM:

Escola Secundária de Ourém

LISBOA:

Colégio do Planalto;

EB1/JI das Laranjeiras;

Escola Alemã;

Colégio Mira Rio;

AE das Olaias (JI do Armador);

Escola Artística António Arroio

AE de Santa Maria dos Olivais

LOURES:

EB Luís Sttau Monteiro;

Colégio Bartolomeu Dias (Santa Iria de Azoia)

EB 2.3 Mário de Sá Carneiro (Camarate)

MAFRA:

JI de Venda do Pinheiro;

EB2.3 de Venda do Pinheiro;

AE Bento Franco (Ericeira);

AE Armando Lucena (Malveira);

EB Dr. Sanches de Brito

CASCAIS:

St. Julian’s School (Carcavelos);

Colégio Marista (Carcavelos)

AE São João do Estoril

EB 2.3 da Galiza

Escola Secundária Cidadela

OEIRAS:

Escola Secundária Luís Freitas Branco (Paço de Arcos)

SINTRA:

Escola Secundária de Leal da Câmara (Rio de Mouro);

AE Miguel Torga

EB nº 2 da Rinchoa

ALMADA:

Escola Secundária Anselmo Andrade

PALMELA:

Escola Secundária de Palmela

SESIMBRA:

EB 2.3 Navegador Rodrigues Soromenho

Escola Secundária de Sampaio

Escola Básica de Sampaio

SETÚBAL:

EB 1.2 Brejoeira;

EB 22.3 José Maria dos Santos

PORTALEGRE:

Escola Secundária Mouzinho da Silveira

CASTELO DE VIDE:

JI do AE de Castelo de Vide

JI de Santo António das Areias (AE Mourão)

CUBA:

AE de Cuba

Montemor-o-Novo

EB 2.3 de Montemor-o-Novo

ODEMIRA:

EB1 de Odemira

FARO:

Escola Secundária Pinheiro e Rosa;

EB 2.3 Afonso III;

AE João de Deus

PORTIMÃO:

AE Eng. Nuno Mergulhão;

AE Poeta António Aleixo;

EB Coca Maravilhas

LAGOS:

JI da Ameixeira (AE Gil Eanes)

EB das Naus (AE Gil Eanes)

ALBUFEIRA:

AE Albufeira Poente

OLHÃO:

JI de Moncarapacho

TAVIRA:

Escola Secundária Jorge Augusto Correia

CASTRO MARIM:

AE de Castro Marim

Vila Real de Santo António:

AE D. José I;

AE de Vila Real de Santo António