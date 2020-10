Europa ultrapassa pela primeira vez os 100 mil casos diários de covid-19

Pela primeira vez, a Europa ultrapassou os 100 mil casos diários do novo coronavírus, avançou a Reuters.

O número de casos diários na Europa têm vindo a registar um aumento significativo ao longo das últimas semanas: França registou mais de 20 mil novos casos de covid-19 esta sexta-feira, Espanha tem vindo a registar mais de 10 mil casos diários nas últimas semanas, e Portugal ultrapassou os mil casos diários esta semana.

Por outro lado, os país mais afetados, como a Índia e o Brasil, mostram sinais de abrandamento.De acordo com a Reuters, a Europa regista mais de 16% do total de casos de covid-19 no mundo e quase 22% das mortes. No total, mais de um milhão de pessoas já morreram com a doença em todo o mundo e mais de 36 milhões foram infetadas.