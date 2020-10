Acertos de contas e ácidos falsos

Vai de mal a pior a República – e a Democracia – neste sítio que, como diz amigo meu, daria com toda a certeza um país extraordinário... se tivesse líderes e governantes com visão, espírito de missão e sentido de Estado e um povo exigente, inconformado e não resignado.

Em crise profunda, basta um leve cheiro a fundos vindos da Europa – ou do Estado – que logo os oportunistas do costume se põem quais perdigueiros de pata armada, orelhas abertas e rabo alçado. Ora, quando o bodo é grande, como se anuncia... O ‘bloco central de interesses’ rapidamente se articula para distribuir as suas pedras-chave pelos lugares-chave para distribuir o bolo e ‘agilizar processos’, porque sem destino definido a Europa não abre o saco.

Mas não se queda por aí. Antes chega ao ponto de inventar ‘critérios’ para dar guia de marcha a quem incómodo, porque isento e independente e cumpridor das funções que lhe são confiadas em defesa da res publica e das regras mais elementares da legalidade e da decência.

O que se passou com o presidente do Tribunal de Contas Vítor Caldeira é, apenas, mais um péssimo exemplo de um regime em estado crítico.

Discreto e sem sede de protagonismos, Vítor Caldeira foi vítima da não cedência às pressões, que foram muitas, do poder político e do tal ‘bloco central de interesses’ sobre a instituição à qual compete o controlo das contas do Estado, da Administração Central e Local.

Argumenta o primeiro-ministro que não, nada disso, até porque não considera o Tribunal de Contas uma ‘força de bloqueio’ (procurando mandar por tabela as críticas para os idos tempos de Cavaco Silva) nem, disse, o presidente do TdC tem papel tão relevante, uma vez que quem decide são os juízes conselheiros.

Bom, se assim é, então não faz sentido mesmo algum que a escolha do novo presidente tenha recaído sobre José Tavares, precisamente o juiz conselheiro que há mais tempo (há quase 40 anos) está no Tribunal de Contas e, por coincidência, quem mais tempo exerceu as funções de diretor-geral daquela instituição (25 anos, vinte e cinco anos) e de chefe de gabinete do presidente do TdC. Ou seja, lembrando a notável série de sátira política britânica Yes, Minister, é como se Sir Humphrey assumisse o lugar de James Hacker.

Extraordinário!!!

Mais, invocar o que se passou no processo de sucessão da procuradora-geral da República Joana Marques Vidal é topete. Primeiro, porque esse processo, diga-se o que se disser, foi a todos os títulos lamentável. Segundo, porque o mandato do procurador-geral da República foi alargado para seis anos e esse foi um dos argumentos para a mal fundamentada substituição de Joana Marques Vidal, enquanto o mandato do presidente do TdC se mantém, como sempre, em meros quatro anos.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.