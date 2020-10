"Neste momento, Portugal corre um grande risco"

por Sebastião Bugalho

Continua a ir trabalhar todos os dias. No gabinete do Sacramento, sempre acompanhado por Maria Cavaco Silva, não deixa escapar um relatório da Comissão Europeia ou um estudo do Banco de Portugal. Continua a escrever, ora memórias, ora artigos científicos como economista, e mantém uma distante mas atenta vigilância à vida do país. O seu novo livro – Uma Experiência de Social-Democracia Moderna – é, nas suas palavras, diferente dos restantes. Cavaco, aos 81 anos, permanece uma voz ativa no Conselho de Estado e pontuou a sua pós-presidência com posições marcantes: a substituição da procuradora-geral da República, a eutanásia ou, mais recentemente, a obrigatoriedade da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Nesta entrevista, relembra as primeiras conversas com Sá Carneiro, o congresso da Figueira, as noites em que limou as arestas finais da revisão constitucional de ‘89 com Constâncio e Vitorino e a projeção das grandes obras públicas dos seus Governos, que preenchem os capítulos da sua última publicação. Nela, como ao longo da conversa, há uma constante: a família. Nas vésperas de celebrar 57 anos de casamento, descreve a vida familiar como «uma alegria permanente». Nos tempos livres, gosta de ver Netflix. Na política, 35 anos depois da primeira vitória, Aníbal Cavaco Silva assume «orgulho» no que deixou feito. Esta é parte da sua história.

Neste seu último livro, afirma que somente os seus Governos foram verdadeiramente social-democratas em Portugal...

Eu tive dez anos, mais de oito com maioria absoluta. Foram condições únicas para aplicar essa social-democracia. Imagine o Dr. Passos Coelho, obrigado a aplicar um programa para tirar Portugal da bancarrota, que era a herança que tinha recebido do Governo socialista anterior. Teve que subordinar-se a um programa que tinha sido negociado pelo Governo que o antecedeu. Eu tive dez anos... Tive uma certa sorte... Durão Barroso teve um Governo bastante curto, Pinto Balsemão teve um Governo bastante curto e o mesmo aconteceu com Santana Lopes. Eu... alguns dizem que é sorte ter chegado a primeiro-ministro naquela altura... Mas cheguei porque ganhei eleições... Repare que a nossa social-democracia tem uma originalidade na sua aplicação, que é o facto de partirmos de uma sociedade estatizada sem esse ser o resultado de uma vontade do povo. Enquanto os outros países admitiam nacionalizações como resultado de idas às urnas, da vontade popular, aqui não. Toda essa estatização da economia e da sociedade portuguesa havia ocorrido sem ouvir os portugueses, sem uma força democrática por trás. Foi esse país estatizado que eu recebi há 35 anos, quando fui eleito primeiro-ministro pela primeira vez.

E acredita que os seus netos alguma vez viverão num Portugal com social-democracia?

Eu continuo a dizer que os princípios da social-democracia têm uma grande atualidade. Olhemos para eles: A concertação social perdeu atualidade? O acesso aos cuidados de saúde? A igualdade de oportunidades? A justiça na tributação do rendimento? A justiça social e a solidariedade? A defesa do Ambiente e do ordenamento do território? São princípios de enorme atualidade. Se um Governo tiver oportunidade de os aplicar, penso que seria a melhor resposta para Portugal e que conseguiríamos aproximar-nos mais rapidamente do rendimento médio da Europa. Neste momento, Portugal corre um grande risco: ser, se as coisas não se inverterem em breve, a lanterna vermelha a nível de desenvolvimento dos países da zona-euro. Quem é que ainda está atrás de nós? A Letónia, que atualmente cresce mais rapidamente do que Portugal. A Grécia, em recuperação da situação em que se encontrava. A Eslovénia, a Eslováquia, Malta, a Estónia, a Lituânia, a República Checa, já estão todos à nossa frente. Como português, sentiria uma grande tristeza ao ver Portugal como lanterna vermelha da Europa. Daí a grande responsabilidade dos governos da atualidade – e dos políticos em geral da atualidade, incluindo a oposição – em inverter esta situação. Portugal tem vindo a cair nessa lista de países da União Europeia e da zona-euro. Num estudo do Banco de Portugal publicado no final do ano passado, lê-se que o rendimento per capita com base na paridade do poder de compra em 2018, comparado com a média europeia, foi inferior àquilo que eu deixei em 1995, quando terminei as minhas funções como primeiro-ministro. Não sou eu que o digo... É o Banco de Portugal.

E como inverter essa situação?

Quando olhamos para a realidade europeia, apercebemo-nos que predominam os Governos de coligação. Portanto, nem sempre é fácil manter a aplicação de um conjunto coerente e consistente dos princípios da social-democracia. Mas podem encontrar-se situações em que a maioria de linhas de orientação dominantes num governo sejam social-democratas... Sá Carneiro tinha uma qualidade fundamental para dirigir um governo social-democrata: tinha capacidade de liderança. Isso é fundamental para aplicar uma agenda re-for-mis-ta. Reformista.

Acredita que um governo de coligação em Portugal conseguiria essa veia reformista?

Em Portugal? Se me pergunta para o futuro, eu digo que sim... Neste momento, em tempos de pandemia... não quero fazer avaliações da atuação do Governo. Mas se olhar ao Governo que antecedeu este tempo – o chamado Governo da ‘geringonça’ –, e tomando como referência os princípios da social-democracia, penso que não seria difícil escrever um livro demonstrando que os valores da social-democracia foram aplicados muito pouco ou quase nada.

Em que sentido?

No caso da Saúde, por exemplo, um dos princípios fundamentais da social-democracia é colocar os interesses dos utentes no centro da política de Saúde, assegurando-lhes serviços de qualidade. Nos quatro anos de Governo da ‘geringonça’, isso não aconteceu: o subfinanciamento, a redução para 35 horas... Tudo isto é do conhecimento público.

Acredita que terá consequências na gestão da pandemia?

A pandemia coloca enormes desafios à governação de qualquer país. Por isso, lamento, mas evito pronunciar-me publicamente sobre a ação do Governo neste período. Estando afastado da política ativa, não quero fazer comentários sobre as forças políticas que estão na governação nem sobre as forças políticas que estão – ou dizem estar – na oposição.

Mas ficando, então, por falar do Governo a que deu posse, que governou de 2015 a 2019. Sente que o facto de ter forçado o compromisso escrito de uma série de salvaguardas entre o PS e os seus parceiros parlamentares contribuiu para a estabilidade política que se viveu nesses anos? Sente-se autor dessa estabilidade, hoje inexistente? No lançamento do livro criticou a ‘tensão estéril e sem coerência’ que se vive atualmente...

Bem... Eu torno a repetir que não quero entrar em comentários sobre a vida política e governativa atual... O que lhe posso responder – e que confirmei nas memórias que escrevi – não coincide totalmente com o que me está a dizer. O Dr. António Costa havia assinado um documento a que chamaram ‘posições conjuntas’, com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com Os Verdes. Ele entregou-me esses documentos, eu analisei-os e encontrei algumas omissões importantes. Na altura, quis munir-me do máximo de garantias da parte do primeiro-ministro de forma a que, ao dar posse a esse Governo, este conseguiria uma certa estabilidade, uma certa durabilidade e uma certa credibilidade internacional. Se depois foi ou não foi assim, já não é da minha responsabilidade porque deixei de ser Presidente da República... Mas era essencial que os compromissos internacionais de Portugal fossem respeitados – em particular com a União Europeia, na zona-euro, e em matéria de Defesa, na NATO. Antes de indigitar o primeiro-ministro, entreguei-lhe também um documento escrito, pedindo-lhe que confirmasse uma série de dúvidas que eu tinha quanto a moções de confiança, à concertação social, ao sistema financeiro, e ele respondeu-me, também por escrito. A minha opção, na altura, não era fácil, na medida em que não podia dissolver o Parlamento. E deixar o Governo que não tinha passado no Parlamento em gestão, à espera que chegasse o próximo Presidente da República e que tomasse depois ele uma decisão... Achei que não devia fazer isso.

Neste seu período pós-presidencial, escreveu três livros em quatro anos, deu duas grandes entrevistas, tomou uma posição pública sobre os resultados eleitorais do seu partido e aceitou um convite para ser orador na universidade de verão da JSD. Chamar-lhe-ia uma pós-presidência ativa?

Nem por isso... Tenho sido bastante contido. Fui também apresentar o livro de um homem que trabalhou comigo, o Joaquim Sarmento, que considero um dos economistas portugueses com maior conhecimento de finanças públicas e com pensamento estratégico para Portugal. Mas tenho recusado dezenas de convites para falar e para escrever. Tenho evitado. As declarações que fiz foram muito limitadas... A não-recondução de Joana Marques Vidal... A eutanásia... Considero que essa é uma das coisas mais graves com que os deputados estão neste momento confrontados: a questão da vida e da morte. Devemos ter presente o que tem acontecido num país como a Holanda, em que um médico, que havia sido inicialmente a favor da eutanásia, deu uma entrevista, que saiu aqui em Portugal, em que diz ter testemunhado pressões de familiares e de médicos para que pessoas idosas aceitassem ser mortas. Considero que é uma das coisas mais graves do ponto de vista moral que o nosso Parlamento poderia fazer. Não há mais de uma dúzia de países no mundo que o permitam. E seríamos nós, que somos quase o último em matéria de desenvolvimento na zona-euro, com a pobreza que temos e as mortes de idosos em lares que têm havido, a aprovar uma lei que facilita a pressão para que idosos se deixem matar? É algo que não consigo moralmente conceber que os representantes do povo português aceitem.

No livro, através de um episódio humorado entre cobras e rãs, refere que as boas intenções europeias podem, por vezes, produzir maus resultados. Detetou essa tendência em aspetos mais estruturais?

Eu fui primeiro-ministro – e talvez aí também tenha tido sorte – num tempo em que aqueles que são os grandes países europeus tinham uma atenção particular à coesão económica e social. Em geral, foram aceites – e bem aceites – as propostas apresentadas por Jacques Delors, no sentido de reforçar substancialmente a solidariedade em relação aos países menos desenvolvidos, de que Portugal foi um grande beneficiário. A aprovação de um Programa Especial para a Indústria portuguesa, que agora até se quer reavivar, um programa para a modernização da indústria têxtil, um programa especial para os Açores e para a Madeira... Houve sempre uma atenção especial para dotar o orçamento comunitário de verbas avultadas para apoiar os países da coesão. Mas, repare, os programas de apoio a Portugal depois do meu Governo foram ainda maiores do que aqueles que recebi nesse tempo... Não venham, portanto, dizer que as obras que fizemos se deveram apenas aos fundos comunitários. Claro que foram importantes. Mas o eng. Guterres recebeu ainda mais e o eng. Sócrates não recebeu certamente menos.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.