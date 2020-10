Covid-19. Os pobres da pandemia

Maria, 66 anos, parece tão perdida na vida como uma criança. Mais vulnerável do que uma criança. De cabelo tratado e roupa cuidada, quem a vê não adivinha que tenha experimentado alguma dificuldade na vida. Prefere o anonimato. Esconder-se é já a única forma de preservar a sua dignidade. Cerra os olhos rasgados, como se a nostalgia de uma longínqua paisagem lhe consumisse toda a atenção: «Já tive uma vida de luxo, cheguei a ter cabeleireira em casa todos os dias. Não quero que as minhas amigas saibam onde cheguei».

As noites de insónia revelam-se no olhar cavado. Receia adormecer e ser apanhada no sonho recorrente cada vez mais próximo da realidade. Escuta a porta do apartamento pequeno burguês onde vive, no Parque dos Poetas, em Oeiras, fechar-se com estrondo na cara. É noite e deambula na rua vestida de andrajos, num terreno invadido por poças de urina e detritos abandonados. Empurrada na escuridão, sente que os seus pés roçam em corpos estendidos no chão e acaba por se deitar junto deles em cima de uma pilha de velhos jornais.

Maria regressa do pesadelo. Tem os olhos à tona das lágrimas, sente uma enorme tristeza: «É este o meu grande medo, acabar a dormir na rua. Ou ser contaminada e morrer sozinha, sem as filhas por perto». No entanto, nada no seu passado fazia prever este desfecho. Nasceu em Angola, o país era então a joia do império. De uma elite de assimilados, a guerra pela independência na ex-colónia passava-lhe ao lado. O tio, José Pinheiro da Silva, um salazarista, representava o caso invulgar de um negro que chegara a deputado da Nação. E ela, com este apadrinhamento, foi educada no colégio das Doroteias, frequentado pelas filhas da nata colonialista. Concluiu o liceu, mas, ao contrário das irmãs que tinham seguido para a universidade na metrópole, apaixona-se por um alferes miliciano de boas famílias minhotas, com quem casa. Hoje, quando não consegue dormir, ainda escuta as palavras assisadas da progenitora: «A minha mãe dizia que eu estava com pressa em casar. Sempre quis que tirássemos um curso e fossemos independentes. Infelizmente, não a ouvi».

