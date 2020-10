"Antes do terramoto, o Marquês de Pombal era um ministro a prazo"

Depois de dois anos em Berlim, Pedro Sena-Lino mudou-se para a Bélgica – atualmente dá aulas na Universidade de Gante, mas vive em Bruxelas. Doutorado em Literatura Portuguesa do século XVII, a biografia do Marquês que agora assina, De Quase Nada a Quase Rei (ed. Contraponto), resulta de três anos de trabalho, e envolveu pesquisa entre Lisboa e Londres. «Vivendo em Bruxelas, era muito fácil apanhar o Eurostar e ir a Londres», diz-nos. «Era mais rápido do que ir a Portugal. Toda a investigação em arquivos foi muito facilitada por essa proximidade». Ao analisar as cartas escritas pelo célebre ministro de D. José concluiu que «o Marquês de Pombal não escreve muito bem, há partes muito confusas». Mas também encontrou informação preciosa, nomeadamente sobre a vida pessoal do biografado. «É preciso escavar um pouco», resume.

Começaria por pegar no título desta biografia – De Quase Nada a Quase Rei – para falar sobre as origens do Marquês de Pombal. Como seria a casa da Rua Formosa onde ele nasceu? Era uma zona popular, uma zona nobre…?

A Rua Formosa era onde hoje é a Rua do Século. Ainda temos o palácio onde ele nasceu – o palácio original foi parcialmente destruído pelo terramoto, depois foram feitas obras de recuperação. Sobre isso há um livro fantástico, que me inspirou muito, que se chama A Lisboa Subterrânea do Marquês de Pombal. Era uma casa não com o tamanho que tem hoje, mas que com certeza se distinguia das outras, porque o bisavô do Marquês de Pombal tinha sido um procurador com alguma importância. Acontece que o Morgado de Carvalho, que dava peso à família, tinha-lhes sido tirado. Isso fez com que se tornasse uma família sem grandes recursos económicos. Fizeram muitos esforços para recuperar o tal morgado, o que levou o Marquês de Pombal a contar no final que passou a primeira parte da vida a pagar as dívidas do pai.

O facto de sabermos tão pouco sobre os primeiros anos do Marquês de Pombal também atesta a falta de importância da família?

As histórias do bisavô, que teve um papel importante no Brasil, eram quase míticas. Portanto havia toda essa importância que a família teve, e a importância que se dava, porque eram nobres que liam. Mais tarde, já no reinado de D. Maria, o [William] Beckford contava que nas casas nobres portuguesas não havia livros. Na casa do Marquês de Pombal havia sempre livros e acho que isso os distinguia. Eles tinham a noção de que para serem nobres tinham de estudar mais do que os outros. Portanto também é um pouco inesperado, mas não é do nada, que o Marquês de Pombal é escolhido para a Academia Real da História.

Essa perda de importância da família incomodava-o, fazia-o ter complexos de inferioridade?

Ele era considerado pelos outros como um fidalgote de segunda. Como não tinha título, tratavam-no pelo nome, Sebastião José. Isso era uma forma de reduzir, de pôr de parte. Nas suas Memórias, a Condessa da Atouguia chama-lhe sempre Sebastião José, nem sequer é ‘o senhor Secretário’. Essa ausência de um título devia perturbá-lo profundamente. Ele era só aqueles dois nomes, não era mais nada. Esse complexo com certeza ele compensou-o estudando mais e mostrando que conseguia conhecer os assuntos melhor do que os outros.

Mais tarde, movendo-se ele nos mais altos círculos, havia quem notasse nele a falta de verniz aristocrático ou desconhecimento das regras e códigos da aristocracia?

Há um episódio um pouco caricato. O Marquês de Pombal regressa de Viena por terra, de carruagem, com as crianças e a mulher, e quando chega a Madrid encontra-se com a Rainha [de Espanha], a filha de D. João V, que ele tinha conhecido como princesa. E beija a mão da Rainha, que era uma coisa que não podia fazer. E um dos seus grandes críticos, um embaixador inglês, diverte-se muitíssimo a troçar, dizendo que ele não sabia como agir segundo o protocolo. Mas em Londres é o contrário: ele queixa-se várias vezes de que as coisas são desorganizadas e que o protocolo é muito brusco.

Quando em 1738 ele deixa Lisboa, o que tinha feito para justificar a nomeação como embaixador em Londres?

Essa é uma pergunta que ao longo da história todas as pessoas têm feito. Diria que há um conjunto de fatores, um dos quais é o facto de o ministro do Despacho – que seria qualquer coisa como o ministro da Presidência hoje –, o Cardeal da Mota, ser amigo do tio do Sebastião José. Aí o Marquês de Pombal tem uma primeira porta de entrada no governo. A segunda coisa é que o próprio tio era um dos cónegos mais importantes da Patriarcal, mais um aspeto que o aproximava do poder. E depois a família era protegida dos Ericeira, aliás foi por isso que ele foi convidado para Real Academia. Essa multidão de académicos era uma nata de pensadores, de trabalhadores, de escritores que ocupavam um papel social de um certo prestígio, e não é ilógico que fosse escolhido para embaixador alguém desse grupo. Mas penso que houve outras circunstâncias extraordinárias. Dom João V reformula as secretarias de Estado e atribui a cada secretaria um titular, o que não acontecia antes. Nesse processo, vai ser preciso trazer para Lisboa o ‘tio’ do Marquês, Marco António – na realidade era primo –, que era embaixador em Londres, e o lugar fica vago. Os outros possíveis candidatos já tinham sido embaixadores e faziam falta noutros órgãos. Parece-me que não havia um candidato óbvio e deve ter pesado que o futuro Marquês de Pombal podia ficar com o ‘tio’ durante um ano.

E o tio apadrinhava-o…

Podia apadrinhá-lo e orientá-lo, e até provavelmente dizer ao Rei se achava que ele tinha ou não tinha condições para o cargo. Penso que a ideia terá sido sempre uma nomeação temporária.

Há outra coisa que causa alguma estranheza. Como é que sendo ele embaixador de um Rei tão rico como D. João V estava sempre com falta de dinheiro? Era muito gastador? Essas queixas seriam um pouco teatralizadas?

Acho que as queixas que são teatralizada são as queixas de saúde. Acho que as queixas de dinheiro são mesmo dramáticas porque o sistema era extremamente injusto. O maior embaixador da época, Dom Luís da Cunha, dizia que o embaixador tinha que ter fundos próprios. O lugar de embaixador não era concebido como o concebemos hoje. Do dinheiro que recebiam tinham de gerir as contas da embaixada, pagar aos funcionários, pagar as rendas. No caso do Marquês de Pombal tinha ainda de pagar uma capela onde os ingleses católicos iam à missa. Pouco sobrava para ele, que como embaixador de um Rei que toda a gente sabia que era riquíssimo também tinha de ter uma boa carruagem e de andar bem vestido. Como o dinheiro para isso tudo chegava através de letras, que muitas vezes se atrasavam, e depois ainda havia uma percentagem que ficava na mão dos financeiros, se o embaixador não recebesse rendimentos de Lisboa ou não tivesse algum dinheiro próprio era muitíssimo difícil. E há outra coisa que até agora tinha deixado sobre o Marquês de Pombal uma sombra de dúvida. O embaixador que lhe sucede em Londres, o Encerrabodes, que vai ser uma das pessoas com quem ele vai ter mais conflitos – um dos poucos em quem ele não consegue pôr as mãos – vê que os móveis da casa estão a ser vendidos e não consegue perceber o que se passa. Através da narrativa do Encerrabodes, dizia-se que o Marquês de Pombal se dedicava ao contrabando. Aquilo que descobri foi que o motivo das dívidas e de ter vendido os móveis é que todas as figuras da corte faziam pedidos de compras. E depois os pagamentos não vêm. Imagina que estás em Londres, não tens fundos próprios, tens que pagar as contas dos funcionários e toda a gente ainda te pede para comprares um armário, uma berlinda, e depois não te pagam de volta. É verdadeiramente impossível. Ele vive a crédito e às vezes ele já não tem sequer condições de pedir mais. Agora, ele sempre gostou de jogar às cartas. Pagava um valor a uma certa madame – não sei se era caridade se era outra história…

Essas coisas que lhe pediam para comprar eram coisas que não existiam em Lisboa, era uma questão de moda e de gosto?

O estudo dessas encomendas dava um trabalho giríssimo, pelo que mostra de Lisboa, de Londres e da corte. Vou dar três exemplos. Primeiro há uma obsessão do D. João V com os judeus, portanto manda o Marquês de Pombal andar atrás de alfarrabistas e livreiros para encontrar uma série de livros sobre esse tema. A segunda coisa são umas figuras todas feitas em ouro, com formas de animais, que D. João V quer para a sua mesa. Lá está o Marquês de Pombal com cartas, a explicar qual é o desenho que quer, em que tamanho, vai à procura… Pôr um embaixador a tratar deste tipo de coisas é no mínimo ridículo. [risos] A terceira coisa são armários. Ele mandou fazer um armário para os livros dele. O tio viu o armário e foi para Lisboa falar do armário do sobrinho, e as pessoas começaram a pedir-lhe armários. Outra coisa: relógios. O D. João V queria um relógio de bolso, depois queria um relógio grande para a Secretaria de Estado. São coisas chatas, complicadas, com custos de envio, e a maior parte delas não foram pagas.

