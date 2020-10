França. O príncipe do parque!

Dificilmente algum adversário é tão embirrento para nós como o que entra em campo amanhã à noite, no_Parque dos Princípes. A vitória por 1-0 em Saint-Denis de 2016 foi a única oficial até ao momento. De resto, seis triunfos contra 16 e apenas um empate, com três meias-finais perdidas pelo caminho. Antes da final do Europeu vínhamos de dez derrotas a fio. Os dois últimos triunfos tinham sido precisamente em Paris, em 1973 e 1975.

Recordemos uma vitória com tanto de especial. 4 de março de 1973, no Parque dos Príncipes, Eusébio era o capitão e o n.º 10 de Portugal que defrontava a França. Ele não sabia ainda, mas vai assinar aí a sua última extraordinária exibição com a camisola das cinco quinas. Os jornais franceses contam: ‘Guarda negra para Eusébio!’. Guarda negra: contra Eusébio, utilizariam dois centrais altos, fortes e negros – Adams e Marius Trésor. Eusébio nem ligou aos avisos. Também não ligou ao facto de a França se ter adiantado no marcador, aos 36 minutos, por Molitor. Dois minutos depois, empata, num ‘penalty’ a castigar falta de Trésor sobre Abel. No último minuto do jogo, como que para assinar o ‘grand finale’ ao seu estilo único, um centro de Pavão, na esquerda, apanha de surpresa todos os habitantes da grande-área francesa menos Eusébio: um mergulho, um desvio de cabeça, um golo bonito! Cornus, o guarda-redes francês, conformou-se: «Aquele golo de Eusébio deixou-me siderado! Na posição em que ele se encontrava esperei que ele fizesse o remate com o pé e nunca com a cabeça. É claro que, quando ele meteu a cabeça, fiquei logo batido. Não tive qualquer hipótese! Não foi golo – foi um golão!». A imprensa francesa reservava-lhe, mais uma vez, a habitual ladainha de elogios. Dany Rebello, jornalista do Journal du Dimanche, em título: ‘Eusébio derrotou a França!’. Manchete do L’ Équipe: ‘Et, par dessus, ils avaient Eusébio...’. E, no interior, em quatro páginas de crónica e reportagem: ‘Eusébio, le roi du Parc’. Primeira página do Parisien Liberé: ‘Un vrai festival Eusébio!’.

