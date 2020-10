"A minha necessidade de escrever é tanta que não há outra maneira de viver"

Estávamos em 2000 e uma revista destas - um objeto de que privilegia a cultura e o design - era já uma «bizarria». Duas décadas depois, essa parte não mudou muito. Patrícia Reis tem agora 50 anos, a revista que já teve várias vidas fez 20, e o número redondo da comemoração serviu-nos de gatilho para uma conversa que decorreu numa tarde em que o verão adoçou o outono. Estamos entre colegas - a escritora ainda hoje se vê e olha o mundo como jornalista, tendo passado pelas redações d’O Independente, Sábado e Expresso, isto antes de fazer de tudo um pouco o que tem a ver com ideias.

Na capa dos 20 anos da Egoísta, que saiu em março, escolheram uma citação de António Barreto: ‘Mal sabíamos que nos preparávamos para viver o céu e o inferno’. Parece premonitório para os tempos que aí vinham.

Pois parece, mas não foi propositado. Tenho o privilégio de fazer a Egoísta há 20 anos e é porventura como um filho. E é um privilégio por várias razões, mas há uma crucial: é o facto de um grupo como o Estoril Sol, cujo core business é o jogo, ter acarinhado um projeto editorial dizendo ‘a bem da cultura’. E pagando às pessoas, existindo um orçamento. Não há colaborações gratuitas, nem restrições editoriais ou de tema, nem uma lista negra de pessoas que não podem escrever para a Egoísta. É a liberdade total, com a cumplicidade do Mário Assis Ferreira, o diretor, com a cumplicidade dos administradores da Estoril Sol e depois com esta imensa generosidade das pessoas, desde o primeiro número, de dizerem: ‘Ok, vamos lá então’. No primeiro número lembro-me de ter ligado ao Vasco Graça Moura, que escreveu um conto belíssimo…

E inédito.

Um inédito, de propósito, como aliás aconteceu com muita gente. E eu liguei e disse: ‘Vasco, vou fazer um projeto editorial diferente, para a Estoril Sol, ainda não sei muito bem como vai ser mas… alinha?’. E ele respondeu: ‘Com certeza. Projetos novos é o que queremos’.

Tinhas 30 anos nessa altura. As décadas certas têm marcado o teu percurso pessoal e profissional: nasceste em 1970, fundaste a Egoísta em 2000, aqui estamos em 2020 a falar das duas décadas da revista. Aos 30 anos sentias-te uma mulher ou uma miúda no meio?

Qual meio?

O jornalístico. Pergunto no sentido de pegares no telefone para ligar ao Vasco Graça Moura a desafiá-lo para algo que ainda não existia…

Estive muito tempo nas redações e conheci muita gente, até pelas entrevistas. Com um entrevistado, se a entrevista corre bem, a relação fica. E a imprensa escrita tem esta coisa maravilhosa que a televisão e a rádio não têm: podemos estar seis horas à conversa com uma pessoa. Depois é preciso ter a arte e o engenho de conseguir editar uma conversa.

Quantos prémios a Egoísta já arrecadou?

82. Claro que isso contribuiu para uma validação do projeto, para legitimar esta quase bizarria de ter um produto em papel que não é sobre o jogo.

Já era uma bizarria no início?

Já era.

E agora, 20 anos depois, com os jornais a passar pela fase que toda a gente sabe?

Mesmo com o advento das redes sociais e com a velocidade a que nós vivemos acho que o objeto em papel, o livro, a revista, se tiver qualidade, terá sempre um público. Mesmo os projetos que são exclusivamente online, depois há um dia que saem cá para fora com uma coisa também em papel.

É o que tem acontecido.

Sim. E acho que na Egoísta há leitura para muito, há uma memória. Os últimos vinte anos da história de Portugal estão ali. Passaram por ali pessoas que já morreram, como o VGM, o Eduardo Prado Coelho, a Agustina Bessa-Luís e tantos outros. Se pegares numa coleção inteira da Egoísta é muito engraçado perceber a evolução, os temas, as preocupações, e vê-se isso em artigos, na ficção, nos ensaios que publicámos e também nas entrevistas.

E é uma experiência sensorial e intelectual que não tem nada a ver com um motor de busca.

Nada. Hoje, com o advento das redes e vivendo nesta velocidade, a capacidade de concentração das pessoas é cada vez mais diminuta. As pessoas leem muito nas redes, mas leem superficialmente. Não são capazes de se concentrar duas horas para ler um livro porque há este dispositivo na mão que faz constantemente querer ir verificar-se qualquer novidade, como aquelas pessoas que vão constantemente abrir a porta do frigorífico dez vezes e sabem que não foram às compras. Eu sou, obviamente, uma devota do papel. Serei sempre.

Fazendo uma resenha rápida por estes vinte anos, a Egoísta já passou por momentos difíceis: já esteve suspensa, alterou a sua periodicidade… O que tem contribuído para que seja uma fénix?

Há várias razões para isso. Há a vontade expressa e o reconhecimento da Estoril Sol de que este é um veículo de comunicação de prestígio, há uma equipa de designers incrível que rotativamente pega na edição e que tenta superar-se sempre. Não são só os textos que são bons. Os textos podem ser muito bons, mas têm que ser apresentados de uma maneira inovadora. Se calhar o maior desafio para nós, enquanto equipa que edita e produz a Egoísta, é tentar fazer melhor do que na edição anterior. E das coisas impossíveis: lembro-me de fazermos um revista cujo tema é a Memória e decidimos que só se conseguiria ler depois de ser colocada no micro-ondas. Para isto era preciso uma tinta especial, e foi um inferno para a Norprint, a empresa que nos imprime há 20 anos. São uns parceiros de mão cheia, eu digo mata e eles dizem esfola.

Quando aparecias não te fechavam a porta na cara, abriam.

Nunca me fecharam a porta! O Jorge Moreira, a pessoa da Norprint que trata da Egoísta, sempre me disse ‘Se tem que ser, tem que ser’. E fizemos coisas loucas, em que a nossa equipa quase não ganhou dinheiro com a edição porque a capa foi caríssima.

Mas isto não é nenhum golpe de sorte, foi tudo muito trabalhado.

A sorte dá muito trabalho! Diz-se que protege os audazes, mas acho que dá muito trabalho. Sou uma pessoa profundamente sortuda, sou uma privilegiada, mas deu-me muito trabalho chegar aqui (risos).

És conhecida por não gostar de queixas e também por não gostares que te digam que é impossível. Estas duas características refletem um bocadinho o que é a Egoísta hoje?

De alguma maneira. Há uma frase em que penso muitas vezes: ‘Não há nada que seja impossível. O que há é uma perceção limitada daquilo que é possível’. Não sou propriamente uma pessoa muito espiritual, mas esta é uma frase do Dalai Lama que ficou comigo. Acho que pode fazer-se sempre melhor. E ao contrário da maioria das pessoas não dou graças por ter um copo meio cheio ou meio vazio. Dou graças por ter um copo, caramba. Há tanta gente que não tem um copo! O meu filho mais novo diz-me muitas vezes: ‘Tu és insanamente otimista’. Acho que se quiseres mesmo, se tiveres mesmo, mesmo vontade, fazes qualquer coisa.

