René Lacoste e Fred Perry. Entre o court e a camisa

Muita gente se passeia por aí com o crocodilo ou a coroazinha de louros no peito da camisola e não faz ideia de onde surgiram as duas maiores marcas de pólos desportivos. E que os seus criadores ficaram para a história não apenas por um pedaço de tecido, mas sim por terem sido dois dos maiores tenistas de todos os tempos.

Uma questão de preferência? De estilo? Usar um pólo ou uma camisa Lacoste ou Fred Perry, quero dizer. Serão assim tantas as diferenças? Inevitavelmente marcam uma certa classe. Nem que seja por serem brinquedos caros. Na minha adolescência eram praticamente inacessíveis. De vez em quando, havia um sortudo que se apresentava ora com o crocodilo ora com a coroa de louros ao peito e fazia inveja aos demais que se iam contentando com um produto mais em conta da Mike Davis. Havia até adeptos: uns a favor da Lacoste; outros clubisticamente Fred Perry.

É provável que nem Jean René Lacoste nem Frederick John Perry alguma vez imaginassem que ficariam para a história mais por via da roupa do que por causa das suas façanhas no ténis.

O primeiro nasceu em Paris, no dia 2 de julho de 1904, o segundo veio ao mundo a 18 maio de 1909, em Portwood, Stockport, Inglaterra, e ambos foram campeões do quilé, como diria o grande Assis Pacheco. Samuel, o pai de Fred, era negociante de algodão, o que poderia fazer soar algumas campainhas quanto ao futuro do rapaz no mundo dos tecidos. Bem perto da casa da família Perry havia um campo de ténis onde a miudagem do bairro se juntava para umas partidas atrapalhadas. Desde cedo que_Fred apanhou o jeito de segurar e fazer vibrar a raquete. Enquanto progredia nos estudos na Ealing Grammar School for Boys, aprimorava as pancadas secas e certeiras que seriam a sua imagem de marca se essa imagem não viesse a ser a das tais folhinhas de louro. Por essa altura, René Lacoste chegava a Inglaterra acompanhado pelo seu pai, Jean-Jules Lacoste, para participar numa série de torneios internacionais. Tinha 15 anos e muitos consideravam-no um prodígio. Cinco anos mais tarde, estava em Wimbledon carregado de expectativas, mas viria a ser afastado logo na primeira ronda pelo australiano Pat O’Hara Wood, 11 anos mais velho do que ele. Se julgam que Lacoste meteu a raquete no saco e foi à procura de uma vida que lhe desse menos chatices, estão bem enganados. No ano seguinte, voltou a apresentar-se no Open de Inglaterra e aguentou-se até à quarta eliminatória, batido então pelo vaidoso tenente-coronel Cecil James Frederick Campbell, um irlandês absolutamente amador mas que levava o ténis muito em conta e gostava que sublinhassem o seu nome com um «honorável» sempre que era grafado nalguma notícia a seu respeito e que nunca iam invariavelmente para além dos rodapés dos periódicos de província.

No entretanto, Fred Perry ganhava pontos graças a um estilo que tinha o apodo de shakehand grip e que consistia, basicamente, no ataque à bola na fase descendente e que devia o nome à forma como agarrava na raquete. Era um tipo destinado a que a fortuna o acompanhasse. A sua figura longilínea era de sobremaneira apreciada pelo sexo feminino e Fred fazia questão de se apresentar sempre impecavelmente vestido, tanto fora como dentro dos courts. Nos anos de 1933 e 1934 reforçou o seu prestígio como jogador vencendo dois Opens dos Estados Unidos, o Open da Austrália e o Torneio de Wimbledon, em cuja final derrotou o australiano Jack Crawford por uns conclusivos 6-3, 6-0 e 7-5. Wimbledon tornou-se um dos seus locais mágicos e venceu a prova nos dois anos que se seguiram, ambas as finais contra o alemão Gottfried von Cramm, um dos meninos bonitos da propaganda nazi, as duas vezes por indiscutíveis 3-0 (6-2, 6-4 e 6-4; 6-1, 6-1 e 6-0).

