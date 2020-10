Participante do Rali Videiro 2020 fica gravemente ferido durante a prova

Um participante do Rali Vidreiro 2020, 6.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, ficou gravemente ferido, este sábado, durante as provas oficiais, na Marinha Grande, segundo declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria à Lusa.

O alerta para o acidente foi registado às 10h00. No local estão 18 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos bombeiros e autoridades, segundo a mesma fonte. Um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) também esteve no local a socorrer a vítima.