Número de mortes em surto nos lares da Misericórdia de Bragança sobe para oito

O número de vítimas mortais relacionadas com o surto de covid-19 da Santa Casa da Misericórdia de Bragança subiu para oito este sábado, anunciou a própria instituição.

Recorde-se que 141 pessoas relacionadas com a instituição testaram positivo ao novo coronavírus, das quais 108 são idosas. Até ao momento, as vítimas mortais do surto são 7 mulheres, utentes do lar, com idades compreendidas entre os 78 e os 95 anos, e um homem de 94 anos. Existem ainda sete pessoas internadas no hospital de Bragança.

Desde o início da pandemia, o distrito de Bragança regista um total de mais de 900 casos de infeção e 38 mortes.