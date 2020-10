Co-piloto espanhola Laura Salvo morre aos 21 anos em competição Rali Vidreiro

A co-piloto espanhola Laura Salvo, de 21 anos, morreu, este sábado de manhã, na sequência de um despiste na competição Rally Vidreiro Centro de Portugal, que está a decorrer na Marinha Grande, a 6.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, confirmou a organização nas redes sociais. "Uma saída de estrada e um embate na traseira de outro piloto acidentado no mesmo local, vitimou a jovem atleta", anunciou a organização, no Facebook.

O Presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande explicou o incidente no LiveStream da competição: “Infelizmente temos a comunicar um óbito no nosso rali. A concorrente Laura Salvo, que competia como navegadora na Peugeot Rally Cup Iberica, sofreu um acidente logo no início do primeiro troço, acabando por falecer", disse. Segundo o responsável, o Clube Automóvel da Marinha Grande e os respetivos meios de auxilio "chegaram ao local em cerca de dois minutos, fazendo todos os possíveis para salvar a jovem concorrente, tentando a reanimação" mas a jovem acabou por não sobreviver aos ferimentos. "Em meu nome, e em nome do Clube Automóvel da Marinha Grande endereço publicamente os meus sentimentos a toda a família, amigos e equipa da vítima", acrescenta.

Recorde-se que, durante a manhã deste sábado, a organização da competição anunciou que um atleta tinha ficado gravemente ferido, sem especificar o que tinha acontecido nem a identidade do mesmo.