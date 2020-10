Berlim decreta encerramento de bares e restaurantes entre as 23h00 e as 06h00

O governo alemão decretou que, a partir deste sábado, todos os bares e restaurantes devem encerrar entre as 23h00 e as 06h00. Em causa está o aumento significativo de casos diários do novo coronavírus na cidade nas últimas semanas e especialmente durante os últimos dias.

Este sábado foram registados mais 4.721 casos de covid-19 na Alemanha, o número mais elevado desde meados de abril, segundo as autoridades de saúde do país, elevando assim o número total de infeções no país desde o início da pandemia para 319.381. Também na quarta-feira, o número de casos diários superou as 2.800, na quinta-feira os 4.000 e na sexta-feira os 4.500.

O recolher obrigatório aplica-se a todos os estabelecimentos comerciais, exceto farmácias e estações de serviço, e permanecerá em vigor, pelo menos, até 31 e outubro.A associação de bares de Berlim não está de acordo com a decisão do Governo e está a ponderar levar a situação a tribunal.

Também a venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço ou supermercados será proibida a partir das 23h00. Foram ainda proibidos ajuntamentos com mais de cinco pessoas no espaço público entre as 23h00 e as 06h00 com o intuito de acabar com as festas ilegais. Durante o dia, podem estar reunidas até 50 pessoas.