Greta Thunberg apela ao voto em Joe Biden

A ativista sueca Greta Thunberg, apelou, através da sua conta oficial de Twitter, ao voto no democrata Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas, marcadas para o próximo dia 3 de novembro.

“Nunca me envolvo na política partidária, mas as próximas eleições norte-americanas superam tudo isso”, escreveu a jovem de 17 anos, conhecida pela sua luta contra as alterações climáticas, nas redes sociais.

“Do ponto de vista do clima, está longe de ser suficiente e muito defenderam outros candidatos, mas enfim... organizem-se e façam com que todos votem em #Biden#, explicou a jovem na mesma publicação.

Recorde-se que o atual Presidente norte-americano, Donald Trump, já mostrou várias vezes a falta de crédito que dá a Greta Thunberg e fez comentários negativos sobre a mesma. Também a jovem sueca mostrou várias vezes que a visão do chefe de Estado norte-americano sobre as alterações climáticas tem sido um dos seus maiores desafios.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O