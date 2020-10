Pneumologia no Amadora-Sintra deixa de internar doentes depois de registar 5 casos de covid-19

Estão internados no hospital 42 pacientes com covid-19 em enfermaria e oito na Unidade de Cuidados Intensivos.

Depois de terem sido detetado 5 casos de covid-19 entre os utentes internados no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca ou Amadora-Sintra, o serviço de pneumologia deixou de receber novos doentes para internamento, segundo revelou fonte da unidade hospitalar.

A mesma fonte explicou à agência Lusa que o hospital detetou na passada quinta-feira o caso de um doente infetado com coronavírus no Serviço de Pneumologia, “onde se encontrava internado por outra patologia e com teste prévio negativo”.

Segundo o hospital, já foram testados em 24 horas os mais de uma centena de profissionais de saúde e todos deram resultado negativo. Ali, atualmente estão internados 42 pacientes com covid-19 em enfermaria e oito na Unidade de Cuidados Intensivos.