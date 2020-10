Jesse Tyler Ferguson partilha nova foto com o filho recém-nascido

O ator Jesse Tyler Ferguson derreteu os fãs nas redes sociais ao mostrar pela uma fotografia com o filho recém-nascido, Beckett Mercer.

“Ok, agora já me podes chamar pai”, escreveu o ator no Twitter, ao partilhar uma selfie com o filho ao colo.

Ok, NOW you can call me a daddy. pic.twitter.com/NxJpTQ1Eyt — Jesse Tyler Ferguson (@jessetyler) October 9, 2020

O ator norte-americano anunciou em janeiro que ele e o marido, casados desde 2013, estavam à espera de um filho em entrevista a James Corden no The Late Late Show. “Há uma coisa que ainda não contei a ninguém, se pudermos manter só entre nós e entre todos vocês, mas eu e o meu marido estamos à espera de um bebé em julho”, revelou na altura. O casal deu as boas-vindas ao bebé no dia 7 de julho deste ano.