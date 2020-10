Filipe Albuquerque campeão do European Le Mans Series

O automobilismo português continua a provar por que motivo 2020 já é o seu ano de ouro: este domingo foi ‘só’ mais uma conquista história, com nova vitória de Filipe Albuquerque, desta vez no European Le Mans Series.

Em equipa com o britânico Philip Hanson, o português (United Autosports) venceu as 4 Horas de Monza, em Itália, conquistando o título de forma antecipada, na quarta e penúltima ronda do campeonato.

What a dream season!

What can I say of this 🙉...

Let’s do it again? 😂

Thanks @UnitedAutosport Phil https://t.co/0qD1Nrh0Ug — Filipe Albuquerque (@AlbuquerqueFil) October 11, 2020

Albuquerque e Hanson chegaram ao circuito italiano com 29 pontos de vantagem para o segundo classificado e provaram a sua força com a conquista do primeiro lugar.

Trata-se do terceiro triunfo consecutivo da temporada no campeonato, que vai fechar no próximo dia 1 de novembro, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), com as 4 Horas de Portimão (5.ª etapa). “Nem tenho palavras para descrever a sensação. Queria tanto este título! Trabalhámos muito e conseguimos, finalmente. Em ‘casa’ [etapa derradeira, disputada no sul de Portugal], vou querer terminar a época em beleza, a vencer. Não pode ser de outra forma. Lá porque já somos campeões não vamos baixar os braços. Portugal merece essa vitória. Esta conquista terá uma sabor ainda maior se isso acontecer”, garantiu o piloto natural de Coimbra.

Recorde-se que o triunfo inédito chega menos de um mês depois de Filipe Albuquerque (United Autosports) ter vencido as 24 Horas de Le Mans em automobilismo, na categoria LMP2, a segunda mais importante. Com o triunfo histórico alcançado em setembro, o português assegurou virtualmente o título de campeão mundial de resistência: para confirmar esta conquista inédita, Filipe Albuquerque apenas terá que alinhar na última corrida do Mundial, no Bahrein, agendada para dia 14 de novembro.

Antes, o piloto luso, de 35 anos, ainda volta às pistas – no próximo fim-de-semana enfrenta mais uma corrida, desta feita no Campeonato Norte Americano de Resistência, em Road Atlanta.