Miguel Oliveira termina em 6.º no GP de França

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo na sexta posição o Grande Prémio de França de MotoGP, nona prova do Mundial2020.

O piloto almadense terminou a 4,466 segundos do vencedor, o italiano Danilo Petrucci (Ducati).

Com este resultado, Oliveira mantém o 9.º lugar na classificação geral, agora com 69 pontos, a 46 pontos do líder Fabio Quartarato (Yamaha).

A décima prova da temporada será o GP Aragão, agendada para o próximo dia 18 de outubro.