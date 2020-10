Rússia bate recorde de novos casos

A Rússia registou 13,634 novos casos de covid-19 este domingo, aproximando-se dos 1,3 milhões de casos. O país, o quarto com mais casos registados do mundo, enfrenta um pico de infeções, tendo batido recordes pelo terceiro dia consecutivo, após uma diminuição do número de novos casos no verão.

O Governo russo de Vladimir Putin fez manchetes há uns meses, com o anúncio da aprovação da vacina contra a covid-19 da Gamaleya, uma farmacêutica estatal cuja vacina ainda nem sequer entrara na última fase de testes. Contudo, o anúncio parece ter sido fogo-de-vista. Apenas umas 400 pessoas foram inoculadas com a vacina, todas grupos prioritários como profissionais de saúde ou grupos de risco, segundo a Reuters.

No centro do surto russo está Moscovo, com 4,501 infeções em 24 horas. A capital russa já abriu dois hospitais temporários e ordenou que os negócios funcionassem 30% em teletrabalho, se possível. Segundo o Moscow Times, só agora as autoridades locais começaram ponderar fechar discotecas, bares e espaços com karaoke.