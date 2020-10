França-Portugal: nulo deixa equipa das Quinas na liderança

Portugal e França empataram (0-0) na noite deste domingo, em jogo da terceira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.

Com este resultado, portugueses e franceses encontram-se na liderança do agrupamento com sete pontos, mais três que a Croácia.

Recorde-se que tanto a campeã do mundo como o campeão europeu tinham vencido ante a Croácia e Suécia. A equipa das Quinas goleou (4-1) os croatas na primeira jornada e venceu (0-2) depois os suecos, em Solna, com bis de Cristiano Ronaldo.

Portugal vai receber a Suécia no próximo dia 14 de outubro (quarta-feira), no estádio José Alvalade, na quarta ronda do grupo, um jogo que volta a contar com público na bancada.