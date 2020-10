Prepare-se para o frio: Temperaturas vão descer em todo o país ao longo da semana

As temperaturas vão descer ao longo da próxima semana em todo o país, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação disponível no site do IPMA, esta segunda-feira já está prevista uma pequena descida de temperatura, em especial no Centro e Sul. O mesmo deverá ocorrer ao longo da semana em todo o território continental. Na terça-feira é esperada uma pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste. Já na quarta-feira, está novamente prevista uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima. Quinta-feira, o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura mínima.

Esta segunda-feira, é esperado céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade na região norte a partir do meio da tarde, e tornando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo da Roca no final do dia. A temperatura máxima vai variar entre os 26 graus, em Faro, e os 15 graus, na Guarda. Já a temperatura mínima vai chegar aos 16 graus, em Faro, e aos 4 graus, em Bragança. Destaque para a Guarda, onde a temperatura mínima vai atingir os 5 graus e Braga, onde vai chegar aos 6 graus.