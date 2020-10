Ventura quer ajuda de Rui Rio para rever Constituição: "É o momento de encontrar uma plataforma comum de ação política"

André Ventura escreveu uma carta aberta a Rui Rio, publicada esta segunda-feira pelo jornal i, onde convida o líder do PSD a encontrar uma plataforma comum de ação política”, considerando que “o futuro da governação em Portugal passará inevitavelmente” pelo Chega e pelo PSD.

Depois do projeto de revisão constitucional do Chega ter sido admitido pelo Parlamento, o líder do Chega pede a ajuda do PSD "para analisar, discutir e propor alterações" à Constituição.