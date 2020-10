OE 2021: Menos impostos e mais apoios sociais

Uma das grandes novidades deste documento diz respeito à criação de uma nova prestação social que irá custar ao Governo cerca de 450 milhões de euros. A medida aplica-se a todos os que estão hoje abaixo do limiar da pobreza (502 euros). O universo a abranger é de cerca de 170 mil pessoas.

As metas económicas também já foram reveladas. O Governo prevê um crescimento de 5,4% em 2021 (contra uma previsão de queda de 8,5% este ano) e um défice de 4,3% do PIB no próximo ano (contra uma previsão de 7,3% este ano). Já o investimento público deverá registar um crescimento de 22%.

Pensões atualizadas

As pensões vão ter uma atualização extraordinária até 10 euros, “cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), ou 6 [euros] aos pensionistas que recebam, pelo menos, uma pensão cujo montante fixado tenha sido atualizado no período entre 2011 e 2015", refere a versão preliminar a que a Lusa teve acesso.

O valor do IAS é este ano de 438,81 euros, mas deverá ser atualizado no próximo ano.

Tal como nos anos anteriores, este aumento até seis e 10 euros incorpora o valor que resultar da atualização das pensões que será efetuada em janeiro, tendo em conta a inflação e o crescimento da economia.

"O valor da atualização regular anual, efetuada em janeiro de 2021, é incorporado no valor da atualização extraordinária".

Este é quarto ano em que as pensões de valor mais baixo têm um aumento extraordinário e que visa compensar os pensionistas com pensões de valor mais baixo e que não tiveram qualquer atualização nas reformas entre 2011 e 2015.

Valor mínimo do subsídio de desemprego sobe

O limite mínimo do subsídio de desemprego vai subir no próximo ano dos atuais 438,81 euros para um valor próximo de 505 euros, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

O limite mínimo atual do subsídio de desemprego corresponde ao valor do IAS, que este ano é de 438,81 euros, mas que deverá ser atualizado com base na inflação e no PIB em 2021.

O Governo mantém ainda a majoração em 10% do montante do subsídio de desemprego e do subsídio por cessação de atividade nas situações em que ambos os cônjuges sejam desempregados e tenham filhos ou equiparados a cargo e para as famílias monoparentais em que o parente único esteja desempregado.

Desporto e ginásios com desconto no IRS

As faturas de custos com atividades de desporto vão passar a dar descontos no IRS. A ideia é seguir o exemplo do que já se assiste com as despesas com restaurantes, cabeleireiros, oficinas e veterinários.

Em causa está a dedução do IVA, que prevê que à coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos nestas atividades seja dedutível um montante correspondente a 15 % do IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar, com o limite global de 250 euros por família.

Programa temporário para estimular o consumo

Trata-se do "IVAucher" e é um programa temporário para estimular o consumo na restauração, no alojamento e na cultura, que permite aos consumidores acumular durante um trimestre o valor correspondente à totalidade do IVA suportado nestes setores, utilizando-o nos três meses seguintes nessas áreas.

De acordo com a versão preliminar, "a utilização do valor acumulado é feita por desconto imediato nos consumos, o qual assume a natureza de comparticipação e opera mediante compensação interbancária através das entidades responsáveis pelo processamento dos pagamentos eletrónicos que assegurem os serviços técnicos do sistema de compensação e liquidação (SICOI) do Banco de Portugal no âmbito do processamento de transações com cartões bancários".