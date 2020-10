OE 2021: Menos impostos e mais apoios sociais (atualizado)

Uma das grandes novidades deste documento diz respeito à criação de uma nova prestação social que irá custar ao Governo cerca de 450 milhões de euros. A medida aplica-se a todos os que estão hoje abaixo do limiar da pobreza (502 euros). O universo a abranger é de cerca de 170 mil pessoas.

O Governo vai proceder ainda um ajustamento das taxas de retenção de que IRS. A ideia é os trabalhadores sentirem um pequeno aumento dos salários líquidos.

Em relação à Função Pública, o Governo não vai proceder a uma atualização dos salários além dos ajustamentos decorrentes do aumento do salário mínimo que deverá subir pouco mais de 23 euros.

As metas económicas também já foram reveladas. O Governo prevê um crescimento de 5,4% em 2021 (contra uma previsão de queda de 8,5% este ano) e um défice de 4,3% do PIB no próximo ano (contra uma previsão de 7,3% este ano). Já o investimento público deverá registar um crescimento de 22%.

Pensões atualizadas

As pensões vão ter uma atualização extraordinária até 10 euros, “cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), ou 6 [euros] aos pensionistas que recebam, pelo menos, uma pensão cujo montante fixado tenha sido atualizado no período entre 2011 e 2015", refere a versão preliminar a que a Lusa teve acesso. O valor do IAS é este ano de 438,81 euros, mas deverá ser atualizado no próximo ano. Tal como nos anos anteriores, este aumento até seis e 10 euros incorpora o valor que resultar da atualização das pensões que será efetuada em janeiro, tendo em conta a inflação e o crescimento da economia. "O valor da atualização regular anual, efetuada em janeiro de 2021, é incorporado no valor da atualização extraordinária". Este é quarto ano em que as pensões de valor mais baixo têm um aumento extraordinário e que visa compensar os pensionistas com pensões de valor mais baixo e que não tiveram qualquer atualização nas reformas entre 2011 e 2015.

Valor mínimo do subsídio de desemprego sobe

O limite mínimo do subsídio de desemprego vai subir no próximo ano dos atuais 438,81 euros para um valor próximo de 505 euros, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021). O limite mínimo atual do subsídio de desemprego corresponde ao valor do IAS, que este ano é de 438,81 euros, mas que deverá ser atualizado com base na inflação e no PIB em 2021. O Governo mantém ainda a majoração em 10% do montante do subsídio de desemprego e do subsídio por cessação de atividade nas situações em que ambos os cônjuges sejam desempregados e tenham filhos ou equiparados a cargo e para as famílias monoparentais em que o parente único esteja desempregado.

Programa temporário para estimular o consumo

Trata-se do "IVAucher" e é um programa temporário para estimular o consumo na restauração, no alojamento e na cultura, que permite aos consumidores acumular durante um trimestre o valor correspondente à totalidade do IVA suportado nestes setores, utilizando-o nos três meses seguintes nessas áreas. De acordo com a versão preliminar, "a utilização do valor acumulado é feita por desconto imediato nos consumos, o qual assume a natureza de comparticipação e opera mediante compensação interbancária através das entidades responsáveis pelo processamento dos pagamentos eletrónicos que assegurem os serviços técnicos do sistema de compensação e liquidação (SICOI) do Banco de Portugal no âmbito do processamento de transações com cartões bancários".

Perdoadas pequenas dívidas antigas

As dívidas mais antigas e pequenas à Segurança Social poderão ser perdoadas a partir do próximo ano. Segundo uma versão preliminar do OE, o Governo pode ficar autorizado a perdoar montantes quando uma "dívida por contribuições, prestações ou rendas tenha 20 ou mais anos ou seja de montante inferior a 50 euros e tenha dez ou mais anos".

Santa Casa lança nova raspadinha

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai lançar no próximo ano um novo jogo de lotaria instantânea, cujas receitas vão reverter para o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (FSPC), "destinando-se a despesas com intervenções de salvaguarda e valorização do património cultural".

Creches e ginásios

Até agora, as creches são gratuitas para o primeiro escalão e para os que estão inseridos no segundo escalão, a partir do segundo filho. As faturas de custos com atividades de desporto vão passar a dar descontos no IRS. A ideia é seguir o exemplo do que já se assiste com as despesas com restaurantes, cabeleireiros, oficinas e veterinários.

Taxa de audiovisual

O Governo vai manter o valor da taxa da contribuição para o audiovisual (CAV), que financia a RTP, de acordo com versão preliminar do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) a que Lusa teve hoje acesso. A RTP recebe, através da contribuição para o audiovisual, cerca de 180 milhões de euros anuais.

Mais inspetores na ACT

O Governo vai lançar concurso para reforçar o número de inspetores da Autoridade paras as Condições do trabalho (ACT), cumprindo recomendações internacionais.

Investimento no SNS

O Governo vai reforçar o investimento nas unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) até 90 milhões de euros. Aposta pode ser feita através de dinheiro de Bruxelas. Projetos de novos hospitais no Alentejo e no Seixal também avançam.

Cativações

As regras das cativações vão manter-se inalteradas no próximo ano, continuam a não ser aplicáveis "às entidades integradas no SNS [Serviço Nacional de Saúde] e ao Serviço de Utilização Comum dos Hospitais [SUCH], bem como às despesas relativas à aquisição de bens e serviços que tenham por destinatárias aquelas entidades". "Excluem-se, ainda, de cativações as dotações destinadas à Entidade Reguladora da Saúde, à ADSE, I. P., ao INFARMED- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, ao INEM, I. P., e à Direção-Geral da Saúde".

Plano Ferroviário Nacional

O Executivo de António Costa pretende apresentar o Plano Ferrovário Nacional já no decorrer do próximo ano. Regime de contratação de aposentados para a área da manutenção de material circulante mantém-se.

Descentralização do Estado

O Governo vai identificar no próximo ano quais os serviços públicos e os seus trabalhadores a transferir para o interior do país. Assim, os novos serviços, criados no âmbito da Administração direta e indireta do Estado, são preferencialmente instalados em território abrangido pela portaria referida.

Reforço do INEM

O Governo vai avançar com a contratação de 261 profissionais para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e 4.200 para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Animais de companhia

Criação da figura do Provedor do Animal de Companhia durante o próximo ano, vão ser disponibilizados mais de cinco milhões de euros para apoiar os canis e os animais de companhia. O dinheiro será transferido para as autarquias, e é sobretudo, destinada para investimentos nos chamados centros de recolha oficial e também para apoiar a melhoria das instalações das associações zoófilas.

Despesas no IRS

Os contribuintes vão poder "na declaração de rendimentos respeitante ao ano de 2020, declarar o valor das despesas" relacionadas com a educação, saúde e habitação.

Banca

O adicional de solidariedade sobre o setor bancário, aprovado no Orçamento Suplementar de 2020, vai manter-se em 2021, segundo uma versão preliminar da proposta de lei do Orçamento do Estado a que a Lusa teve acesso.

