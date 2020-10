Região Norte regista o maior número de casos diários e de óbitos

Há mais 1.249 infetados com o novo coronavírus em Portugal e foram registados 14 óbitos, mais um do que no dia anterior.

A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira que foram registados 1.249 novos casos de covid-19 e 14 mortes em Portugal. Em comparação com o dia anterior, houve uma subida de 159 doentes e mais uma morte. Existem atualmente 32.321 casos ativos e, no total, desde o início da pandemia, registam-se 2.094 óbitos no país e 87.913 infetados.

Das mortes reportadas hoje, oito ocorreram no Norte e seis na região de Lisboa e Vale do Tejo. Desta vez, foi também a região Norte a registar o maior número de casos diários, com 924 infetados, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 836, o Centro com 272, o Alentejo com 15 doentes, o Algarve com 21 e os Açores com 15. Na Madeira não houve qualquer registo de novos casos.

Atualmente, existem 48.884 contactos em vigilância e 53.498 recuperados, 311 recuperaram nas últimas 24 horas. De domingo para segunda-feira foram internadas mais 34 pessoas, levando o número total de internados para 877, dos quais 128 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais quatro do que no dia anterior.

Veja o boletim na íntegra aqui.