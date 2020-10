Jacob Batalon, ator de Homem-Aranha, surge irreconhecível após perda de peso | FOTO

Jacob Batalon, conhecido por dar vida a Ned Leeds, o melhor amigo de Peter Parker nos filmes de Homem-Aranha e Vingadores, surpreendeu os seguidores ao partilhar uma fotografia onde surge visivelmente mais magro.

O ator, de 24 anos, partilhou uma imagem nas redes sociais e comemorou a mudança com os seus seguidores. "Não tentem atingir-me porque eu vou ficar a comemorar o dia todo. Embora eu aprecie a preocupação, as pessoas agora podem parar de me dizer para emagrecer", escreveu Jacob na legenda da imagem partilhada no Instagram.

Jacob interpretou Ned Leeds em Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).