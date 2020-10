Ex-noivo de Demi Lovato é filmado a chorar na praia onde pediu a cantora em casamento

Demi Lovato e Max Ehrich terminaram o noivado há algumas semanas, mas nas redes sociais continua a ser um tópico frequentemente abordado. Desta vez, Max Erich foi apanhado a chorar na praia onde pediu a cantora e atriz em casamento.

Max Ehrich really called paparazzi to follow him to the beach where he proposed to Demi just so he can fake cry 😭 pic.twitter.com/18JWCdSife