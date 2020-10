Cardi B dá festa com multidão sem máscaras e é criticada nas redes sociais

Cardi B quis celebrar os seus 28 anos com uma festa de arromba em Las Vegas no domingo e, quando partilhou o momento no Instagram, recebeu um mar de comentários negativos a criticar a falta de distanciamento social entre convidados ou a não utilização de máscara.

Uma vez que o novo coronavírus já causou a morte de milhares de pessoas por todo o mundo e os Estados Unidos são, atualmente, o país do mundo com o maior número de infetados, muitos classificaram a atitude de Cardi B como “irresponsável”.

“Então as celebridades não pensam no distanciamento social quando isso se aplica a eles?”, “Onde estão as máscaras? Tens um bebé também”, “Pedias às pessoas para ficar em casa e agora é isto...”, “Esqueceram-se da pandemia”, “Conseguiram todos a cura para a Covid? Estou confusa”, foram algumas das respostas dos seguidores na caixa de comentários do Instagram.

Por outro lado, também houve quem apoiasse a atitude da rapper. “É o teu aniversário, faz um em grande!”, escreveu uma utilizadora. Também alguns dos convidados que estiveram presentes na festa reagiram ao momento partilhados: “Levem-me de volta!”, “Eu estava fascinada, nós adoramos-te!”, “Quando estás no chão, mas sabes que é uma boa festa. Divertimo-nos tanto na noite passada”.

Para já, a cantora, também conhecida por normalmente reagir de forma insólita a comentários negativos através de vídeos nas redes sociais, ainda não falou do sucedido.