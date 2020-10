Proteção Civil pode transferir 28,65 milhões de euros para bombeiros

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) está autorizada a fazer uma transferência de 28,65 milhões de euros para as corporações de bombeiros já no próximo ano. Pelo menos é isso que consta numa versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021.

Segundo o documento a que a Lusa teve acesso a Proteção Civil fica então autorizada a transferir as dotações inscritas nos seus orçamentos “referentes a missões de proteção civil, incluindo as relativas ao sistema nacional de proteção civil e ao Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro”.

A versão preliminar diz que o valor de referência é 28,65 milhões de euros. Não podem ser feitas transferências inferiores às deste ano, “nem superiores em 5,43% do mesmo montante.

A ANEPC fica ainda autorizada a efetuar transferências para a Escola Nacional de Bombeiros.