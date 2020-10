Polícias. Até 10 milhões em infraestruturas de habitação

Medida consta da versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2021.

O Governo pretende lançar um investimento de 10 milhões de euros em infraestruturas de habitação para forças de segurança. O programa, que consta na versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2021, é destinado a polícias deslocados que estejam no início de funções.

"O Governo promove um programa que visa garantir condições de habitabilidade dignas aos profissionais das forças e serviços de segurança deslocados que iniciam funções, através do lançamento, no ano de 2021, de investimento em infraestruturas de habitação até 10.000.000 euros", refere o documento a que a Lusa teve acesso.

A versão preliminar da proposta diz que as habitações são para beneficiários dos serviços sociais das forças de segurança, de acordo com os respetivos regulamentos de atribuição de habitação.