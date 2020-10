Júlia Pinheiro critica piada de Raminhos

O humorista António Raminhos foi o convidado do programa "Júlia" desta segunda-feira, dia 12 de outubro. Durante uma conversa sobre a sua vida, o humorista falou sobre o seu casamento de 21 anos com Catarina Raminhos e as três filhas do casal.

Em jeito de piada Raminhos afirmou que "em casa casa com quatro mulheres, quando todas tiverem o período, não vou ter uma semana de descanso". Porém Júlia Pinheiro não lhe achou muita graça e criticou o comediante afirmando que a piada foi "um pouco machista".

O humorista casou com Catarina Raminhos em 2007 e são fruto do seu casamento "as três Marias": Maria Rita, de 10 anos, Maria Inês, de oito, e Maria Leonor, de quatro.