O ministro da Saúde espanhol anunciou que foram registados esta segunda-feira 27.856 novos casos de covid-19 e mais 195 óbitos devido à infeção.

No total, desde o início da pandemia, o país contabiliza 33.124 mortes e 888.968, número que pode chegar à marca dos 900 mil casos confirmados já no início desta semana, se levarmos como exemplo os números de novos casos de dias anteriores no país.