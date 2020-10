O Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e a sua equipa de secretários de Estado apresentam o Orçamento do Estado para 2021 esta terça-feira, pelas 9 horas, no Salão Nobre do Ministério das Finanças.

“Para segurança de todos, devem ser respeitadas as distâncias e o uso de máscara é obrigatório”, lês se no comunicado do Governo, que dá conta de que a apresentação será trasmitida em streaming no Twitter @govpt e @pt_financas.