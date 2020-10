Fim dos vistos gold até dezembro

Medida causa preocupação ao setor do imobiliário.

O Governo pretende acabar com os vistos gold, uma medida que já estava prevista para este ano. A autorização legislativa deverá avançar até dezembro, segundo o Jornal de Negócios, devido aos compromissos assumidos durante as negociações.

Recorde-se que o setor do imobiliário já tinha reagido a este anúncio. O assunto está a causar “extrema preocupação” à Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII). A entidade diz que “94% dos vistos gold concedidos desde o início do programa foram direcionados para o investimento imobiliário, destes 88,6% foram direcionados para a aquisição de imóveis acima de 500 milhões de euros”.

"No entender da APPII, que representa as 200 principais empresas de promoção e investimento imobiliário, nacionais e estrangeiras, a atuar em Portugal, esta medida vai ditar o fim de grande parte do investimento estrangeiro em Portugal, que desde 2014 já representou um investimento que ascende a 25.000 milhões de euros", indicou a entidade, na mesma nota.