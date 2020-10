João Leão. "Este Orçamento é bom para Portugal e para os portugueses"

O ministro de Estado e das Finanças entregou as 21h00 em ponto a proposta de orçamento do Estado para 2021, acompanhado da secretária de Estado Cláudia Joaquim e o secretário de Estado Duarte Cordeiro ao presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues.

Para o ministro das Finanças trata-se de um “Orçamento bom para Portugal e para os portugueses”, referiu João Leão após a entrega do OE, no Parlamento.

De acordo com o governante, o documento “não acrescenta crise à crise, nem apresenta medidas de austeridade”, lembrando que se trata de um Orçamento “responsável”. E face a esse cenário acredita que poderá ser aprovado pelos partidos de oposição.