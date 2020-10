OE2021. Governo inclui verba de 468,6 milhões de euros para o Fundo de Resolução

Ao contrário do que tinha pedido o Bloco de Esquerda, o Governo incluiu uma verba para o Fundo de Resolução no Orçamento do Estado para o próximo ano, no valor de 468,6 milhões de euros.

Estão “previstas as verbas de 468,6 milhões de euros para o Fundo de Resolução e 852,5 milhões de euros para Fundo de Resolução Europeu”, lê-se na proposta do OE para 2021.

Recorde-se que o Bloco de Esquerda recusa que o Estado continue a financiar o Novo Banco. No entanto, analistas ouvidos pelo i avançam que essa não é uma solução.

Eduardo Silva, analista da corretora XTB, diz que “não existe margem para alterar o que ficou acordado” e que, “na realidade estamos numa fase final do problema”. Até porque “o Novo Banco irá continuar a pedir dinheiro até atingir o valor máximo previsto”. O analista da XTB atira ainda que “a esquerda irá continuar a lamentar as injeções, mas é uma questão cuja margem negocial é zero”. “Ficou claro que, mesmo com auditorias a referir que existem operações menos claras, entra tudo no campo da subjetividade”.

Já Pedro Amorim, da Infinox, não tem dúvidas que “já se sabe a relação do BE e restante esquerda sobre o sistema financeiro” e que “é um tema que muito se irá falar”. O analista acredita que “nesta matéria não se consegue chegar acordo” uma vez que “estamos a falar de contratos celebrados com o Estado em que o Estado tem de cumprir”.