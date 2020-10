Nova raspadinha destina-se a pagar "despesas com intervenções de salvaguarda e valorização do património cultural".

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai lançar no próximo ano um novo jogo de lotaria instantânea, cujas receitas vão reverter para o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (FSPC), "destinando-se a despesas com intervenções de salvaguarda e valorização do património cultural".

O Governo prevê arrecadar cinco milhões de euros com esta iniciativa.